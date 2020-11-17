ميرفت عريان: برايم فينتك تعتزم البدء بتفعيل نشاط التأجير التمويلي عبر منصة التكنولوجيا المالية

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كشفت ميرفت عريان الرئيس التنفيذي لشركة برايم فينتك عن اعتزام شركتها تقديم خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي عبر منصة التكنولوجيا المالية، رافضة الكشف عن التفاصيل خلال هذه المرحلة.
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وقالت عريان خلال الاحتفالية التي تعقد حاليا بمناسبة مرور 25 عام على انطلاق شركة برايم القابضة، أنه من المستهدف البدء بتفعيل نشاط التأجير التمويلي، يليه نشاط التخصيم ، ثم التمويل الاستهلاكي، على ان يكون الأجل بين تفعيل كل نشاط نحو شهر.
وأكدت عريان أن المنتجات المستهدفة ستقدم بأسلوب جديد يختلف عن المتبع حاليا بالسوق المحلية.
الجدير بالذكر ، أن برايم القابضة للاستثمارات المالية، أعلنت في 10 أغسطس الماضي، عن إطلاق شركتها الجديدة برايم فينتك.
وتعد برايم فينتك أحدث إضافة إلى مجموعة برايم القابضة، بهدف تأسيس شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي لكل من الشركات والأفراد على حد سواء.
ويبلغ رأسمال شركة برايم فينتك 50 مليون جنيه.
ويترأس مجلس إدارة الشركة الجديدة شيرين عبد الرؤوف القاضي ذو الصفة التنفيذية، والشركة مملوكة لبرايم القابضة بنسبة 99.99% كما تترأس الشركة ميرفت عريان كرئيس تنفيذي بخبرة 30 عاما في مجالات الاتصالات والخدمات المصرفية.
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