مال وأعمال

ميرفت عريان: برايم فينتك تعتزم البدء بتفعيل نشاط التأجير التمويلي عبر منصة التكنولوجيا المالية

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كشفت ميرفت عريان الرئيس التنفيذي لشركة برايم فينتك عن اعتزام شركتها تقديم خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي عبر منصة التكنولوجيا المالية، رافضة الكشف عن التفاصيل خلال هذه المرحلة.

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وقالت عريان خلال الاحتفالية التي تعقد حاليا بمناسبة مرور 25 عام على انطلاق شركة برايم القابضة، أنه من المستهدف البدء بتفعيل نشاط التأجير التمويلي، يليه نشاط التخصيم ، ثم التمويل الاستهلاكي، على ان يكون الأجل بين تفعيل كل نشاط نحو شهر.

وأكدت عريان أن المنتجات المستهدفة ستقدم بأسلوب جديد يختلف عن المتبع حاليا بالسوق المحلية.

الجدير بالذكر ، أن برايم القابضة للاستثمارات المالية، أعلنت في 10 أغسطس الماضي، عن إطلاق شركتها الجديدة برايم فينتك.

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وتعد برايم فينتك أحدث إضافة إلى مجموعة برايم القابضة، بهدف تأسيس شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي لكل من الشركات والأفراد على حد سواء.

ويبلغ رأسمال شركة برايم فينتك 50 مليون جنيه.

ويترأس مجلس إدارة الشركة الجديدة شيرين عبد الرؤوف القاضي ذو الصفة التنفيذية، والشركة مملوكة لبرايم القابضة بنسبة 99.99% كما تترأس الشركة ميرفت عريان كرئيس تنفيذي بخبرة 30 عاما في مجالات الاتصالات والخدمات المصرفية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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