مشتريات المصريين ترفع البورصة أعلى 11000 نقطة وسط تداولات تخطت ملياري جنيه

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11063 نقطة، حيث ارتفع بنسبة 0.66%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.33%، وأغلق عند مستوى 63.62 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.97%، و 1.21% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 2.190.899 مليار جنيه، على 186 شركة من خلال 57.284 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 105 شركة مقابل تراجع 58 في حين لم تتغير أسعار 23.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 250.661 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 289.153 مليون جنيه، مقابل 38.491 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 226.003 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 226.039 مليون جنيه، مقابل 36.369 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 26.658 مليون جنيه، منها 17.307 مليون جنيه للمؤسسات، و7.350 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 82.51% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على11.42% والعرب على 6.07% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.51% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.48%.

وتصدر سهم اودن للاستثمارات المالية قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 16.47%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 10.90%، ثم سهم النصر للاعمال المدنية بنسبة 10.14%.

في حين تصدر سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.80%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 7.93%، ثم سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 6.99%.

ويرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن المحفزات الأخيرة، ومن ضمنها: خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وظهور لقاحين فعالين ضد فيروس كورونا، غيرت من مسار البورصة.

وأوضح فتحي أن استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري المصري، يفتح شهية المستثمرين لضخ الأموال بسوق الأسهم، مع انخفاض جاذبية العائد على قنوات الاستثمار الامنة.

وقال إن ثمار تلك المحفزات انعكست على أحجام السيولة والتى تجاوزت الملياري جنيه، بدعم من أسهم مؤشر EGX70، نظرا لسيطرة الأفراد على نحو 70% من التدولات اليومية.

وتوقع أن تحافظ البورصة المصرية على المسار الصاعد لها حتى نهاية العام.

اضغط لتحميل العدد الخامس والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج