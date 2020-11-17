بنك مصر يتعاقد مع كهرباء جنوب القاهرة لإتاحة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع فوري دهب

دوت الخليج – أبرم بنك مصر وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة فوري دهب بروتوكول تعاون ثلاثي لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في نطاق القاهرة الكبرى من خلال إمداد الشركة بماكينات الدفع الإلكترونية، والتي تم تزويدها بخاصية تحديد الموقع GPS بالتعاون مع شركة فوري دهب لمتابعة المحصلين.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقع هذا البروتوكول: نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، ممثلا عن بنك مصر، والمحاسب محمد محمود السيسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والعميد وليد السيد، المدير التنفيذي لشركة فوري دهب.

وبحسب بيان لبنك مصر، فإن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على التسهيل على المواطنين لإتاحة خدمات سداد قيمة الاشتراكات/ شحن الكروت الخاصة بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع/ الذكية/ فواتير، وذلك نقداً أو بالبطاقات البنكية من خلال آلات نقاط البيع P.O.S وأيضا من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code من خلال شبكة ميزة الرقمية المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول.

وفى السياق ذاته، فقد وقع بنك مصر عقدا مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

ومن جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذا التعاون يأتي في إطار تبني بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمي، حيث يتضمن يلبي متطلبات العملاء والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري وهو ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وبدوره، أكد المحاسب محمد محمود السيسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ضرورة تفعيل وتنشيط خدمات السداد الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود الورقية، وشدد على دعم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء توجهات الدولة المصرية، وخاصة في ظل الظروف والتطورات التي تمر بها البلاد، في إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللانقدي الذي يساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا، وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

ومن ناحيته، رحب العميد وليد السيد محمد أحمد، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة فوري دهب، بالتعاون بين شركة فوري دهب وبنك مصر في توريد ماكينات نقاط بيع الإلكترونية لشركة جنوب القاهرة للكهرباء ليتم استخدامها كوسيلة اساسية للتحصيل بواسطة محصلي الشركة.

وصرح المحاسب أحمد فؤاد مسلم، رئيس قطاعات الشئون التجارية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأن من المقرر توزيع 2000 نقطة بيع على جميع قطاعات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ليتم تسليمها وتوزيعها علي جميع منافذ ومحصلي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي ستتولى سداد/ شحن العدادات مسبوقة الدفع/ الذكية/ فواتير من خلال هذه الماكينات.

اضغط لتحميل العدد الخامس والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج