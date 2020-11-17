مال وأعمال

تويتر يستعد لإطلاق خاصية التغريدات العابرة خلال أيام

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سكاي نيوز عربية – تعتزم شركة تويتر تدشين خاصية جديدة على مستوى العالم، تختفي من خلالها التغريدات بعد 24 ساعة.

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وقالت تويتر، الثلاثاء، إنها ستطلق الخاصية على مستوى العالم، لتختفي التغريدات، على غرار خاصية القصص الشائعة على سنابشات وتطبيق الصور إنستجرام.

وسبق أن أعلنت تويتر عن خطتها لهذه التغريدات العابرة، واختبرت الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.

وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون في منشور بالمدونة “البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح، لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب”.

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ونقلت عن هاريس وهافيسون قولهما “لأنها (التغريدات) تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية”.

وستكون تغريدات اليوم الواحد، التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.

وقالت الشركة إن تلك التغريدات ستتاح لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل (آي.أو.إس) و(آندرويد) خلال الأيام المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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