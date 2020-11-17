بنك الكويت الوطني يبيع سندات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز رأس المال

سي إن بي سي – قال مصدران إن بنك الكويت الوطني باع الثلاثاء سندات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز رأس المال من المستوى الثاني لأجل عشر سنوات وغير قابلة للاستدعاء خمس سنوات، بعائد 2.5%.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وكان البنك قد بدأ تسويق السندات عند حوالي 2.875% في وقت سابق اليوم وتلقى طلبات اكتتاب تزيد على مليار دولار. وتولى سيتي وإن.بي.كيه كابيتال ترتيب بيع الدين. وامتنع سيتي عن التعقيب بينما لم يرد إن.بي.كيه حتى الآن على طلب للتعقيب.

اضغط لتحميل العدد الخامس والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج