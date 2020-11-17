بنك الكويت الوطني يبيع سندات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز رأس المال

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سي إن بي سي – قال مصدران إن بنك الكويت الوطني باع الثلاثاء سندات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز رأس المال من المستوى الثاني لأجل عشر سنوات وغير قابلة للاستدعاء خمس سنوات، بعائد 2.5%.
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وكان البنك قد بدأ تسويق السندات عند حوالي 2.875% في وقت سابق اليوم وتلقى طلبات اكتتاب تزيد على مليار دولار. وتولى سيتي وإن.بي.كيه كابيتال ترتيب بيع الدين. وامتنع سيتي عن التعقيب بينما لم يرد إن.بي.كيه حتى الآن على طلب للتعقيب.
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