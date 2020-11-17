بيتكوين تقفز فوق مستوى 17 ألف دولار لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من عامين

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سي إن بي سي – قفزت عملة بتكوين المشفرة فوق 17 ألف دولار اليوم الثلاثاء لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، وأرجع مستثمرون المكاسب إلى الاعتقاد بأنها تتمتع بمزايا مقاومة للتضخم وتوقعات بأن تحظى بقبول أوسع.
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وقفزت بتكوين، أول وأكبر العملات الرقمية، 4.5% إلى 17479 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2018 .
وبلغت مكاسب بتكوين هذا العام أكثر من 130% وهي الآن مرتفعة بأكثر أربعة أضعاف من مستوياتها في مارس.
وكانت بتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19666 دولارا في ديسمبر 2017 بفعل موجة شراء محمومة غذاها مستثمرو التجزئة.
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