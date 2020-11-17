مال وأعمال

بيتكوين تقفز فوق مستوى 17 ألف دولار لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من عامين

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سي إن بي سي – قفزت عملة بتكوين المشفرة فوق 17 ألف دولار اليوم الثلاثاء لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، وأرجع مستثمرون المكاسب إلى الاعتقاد بأنها تتمتع بمزايا مقاومة للتضخم وتوقعات بأن تحظى بقبول أوسع.

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وقفزت بتكوين، أول وأكبر العملات الرقمية، 4.5% إلى 17479 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2018 .

وبلغت مكاسب بتكوين هذا العام أكثر من 130% وهي الآن مرتفعة بأكثر أربعة أضعاف من مستوياتها في مارس.

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وكانت بتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19666 دولارا في ديسمبر 2017 بفعل موجة شراء محمومة غذاها مستثمرو التجزئة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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