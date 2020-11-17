البنك المركزي المصري الأوروبي: لقاح كورونا لن يغير توقعاتنا الاقتصادية

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سي إن بي سي – قالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء إن لقاحا فعالا للوقاية من كوفيد-19 لن يغير بشكل جوهري التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي لأن تلك التوقعات أخذت في الاعتبار بالفعل حلا طبيا.
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وأضافت لاجارد أنه في حين أن تطوير لقاح قد يكون أسرع نوعا ما من المتوقع إلا أن الاقتصاد يتلقى أيضا ضربة أكبر من المتوقع من الموجة الثانية للجائحة.
وقالت إن تأثير الموجة الثانية سيستمر في 2021.
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