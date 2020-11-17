الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها في 8 أشهر مع تشديد قيود كورونا

سي إن بي سي – تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في 8 أشهر إذ أثار فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا في أرجاء القارة شكوكا في تعاف سريع للاقتصاد وألقى بظلاله على أجواء تفاؤل بشأن لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19.

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وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.2%.

وكان المؤشر القياسي قفز أكثر من 1% إلى أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر فبراير في جلسة الاثنين في أعقاب إعلان شركة مودرنا لصناعة الأدوية أن لقاحها أظهر فعالية بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19 .

وكانت فايزر وشريكتها بيونتيك قد أعلنتا الأسبوع الماضي عن تقدم قوي في لقاحهما المضاد لكوفيد-19 مما أثار موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية.

وأغلق مؤشر أسهم شركات السفر الأوروبية منخفضا 1.1% مع هبوط سهم شركة الطيران البريطانية إيزي جيت 1.9% بعد أن سجلت خسارة سنوية 1.27 مليار جنيه استرليني (1.68 مليار دولار) هي الأولى في تاريخها بسبب الإضرار التي ألحقتها الجائحة بصناعة السفر.

وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا، اللذان أظهر أداء أفضل من بقية القطاعات أثناء الجائحة، 1.3% و0.6% على الترتيب.

ومن ناحية أخرى، ارتدت قطاعات مرتبطة بالنمو مثل شركات النفط الغاز ومصنعي السيارات عن خسائرهما الأولية وصعدا 0.7% لكل منهما مع مراهنة المستثمرين على أن التقدم في تطوير لقاح لكوفيد-19 سيدعم القطاعين المتعثرين.

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