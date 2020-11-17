متوسط سعر بيع الدولار يتراجع إلى 15.68 جنيه

شاهندة إبراهيم – تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 1.3 قرش، ليسجل 15.5817 جنيه للشراء و15.6817 جنيه للبيع.

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وكان متوسط سعر الدولار قد بلغ أمس الإثنين: 15.5947 جنيه للشراء و15.6947 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، خفض أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، في مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بالأمس.

كما هبط سعر صرف الدولار بواقع قرشين في البنك التجاري الدولي، ليبلغ 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بدلًا من 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وتراجع الأخضر قرشًا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

كما فقد الدولار قرشًا في بنكي عوده والأهلي الكويتي، ليتداول عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بإغلاق الإثنين.

في المقابل استقرت الورقة الخضراء في بنكي التعمير والإسكان وبلوم، عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار أيضًا على مستواه في بنك إتش إس بي سي عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

ويأتي استئناف الدولار التراجع أمام الجنيه اليوم، بعد إعلان البنك المركزي المصري المصري مساء أمس الإثنين، الموافقة على مقترح بمد أجل التسهيل الائتماني الممنوح من خلال بيع سندات دولارية -تم إصدارها في أكتوبر 2018- إلى 6 أعوام بدلا من 4 أعوام ونصف.

وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، أن الاتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية، لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف، في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

وباعت مصر أيضا أمس الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار، أجل عام، بقيمة 1.585 مليار دولار بمتوسط عائد 3.394 بالمئة، وهو تجديد لإصدار أذون مستحق بتاريخ اليوم 17 نوفمبر بقيمة 1.56 مليار دولار.

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