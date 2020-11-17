متوسط سعر بيع الدولار يتراجع إلى 15.68 جنيه

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شاهندة إبراهيم – تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 1.3 قرش، ليسجل 15.5817 جنيه للشراء و15.6817 جنيه للبيع.
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وكان متوسط سعر الدولار قد بلغ أمس الإثنين: 15.5947 جنيه للشراء و15.6947 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وعلى صعيد أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، خفض أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، في مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بالأمس.
كما هبط سعر صرف الدولار بواقع قرشين في البنك التجاري الدولي، ليبلغ 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بدلًا من 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وتراجع الأخضر قرشًا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
كما فقد الدولار قرشًا في بنكي عوده والأهلي الكويتي، ليتداول عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بإغلاق الإثنين.
في المقابل استقرت الورقة الخضراء في بنكي التعمير والإسكان وبلوم، عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وحافظ الدولار أيضًا على مستواه في بنك إتش إس بي سي عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.
ويأتي استئناف الدولار التراجع أمام الجنيه اليوم، بعد إعلان البنك المركزي المصري المصري مساء أمس الإثنين، الموافقة على مقترح بمد أجل التسهيل الائتماني الممنوح من خلال بيع سندات دولارية -تم إصدارها في أكتوبر 2018- إلى 6 أعوام بدلا من 4 أعوام ونصف.
وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، أن الاتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية، لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف، في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وباعت مصر أيضا أمس الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار، أجل عام، بقيمة 1.585 مليار دولار بمتوسط عائد 3.394 بالمئة، وهو تجديد لإصدار أذون مستحق بتاريخ اليوم 17 نوفمبر بقيمة 1.56 مليار دولار.
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