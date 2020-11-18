تركيا تفرض إجراءات جديدة لمكافحة كورونا مع تزايد الإصابات

_ قال بيان لوزارة الداخلية في تركيا يوم الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ مساء يوم 20 نوفمبر وتشمل الحد من ساعات العمل في المطاعم والمقاهي وفرض إغلاق جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.

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وذكر البيان أنه سيتم السماح للمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق ومصففي الشعر بالعمل من الساعة 0700 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، بينما ستفتح المطاعم والمقاهي فقط لبيع الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل.

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وبموجب القيود الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 1700 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، سيتم إغلاق دور السينما حتى نهاية العام.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها ستفرض إجراءات أكثر صرامة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. وسجلت تركيا يوم الثلاثاء 3819 إصابة جديدة و103 وفيات بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 11704.

وذكرت وزارة الداخلية أنه سيتم فرض إغلاق جزئي في جميع أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع حتى إشعار آخر، مضيفة أن هذا لن يعطل سلاسل التوريد والإنتاج.

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