وزارة التخطيط تطلق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المواطنين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقديم خدمات المحليات للمواطنين، وذلك فى إطار رؤية واهتمام الدولة بالارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم .ومن المقرر أن يتم استعراض المركز المتنقل ضمن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات معرض CAIRO ICT والذي ينطلق في 22 نوفمبر الجاري.

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وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن فكرة المركز التكنولوجي المتنقل تقوم على انتقال المركز المجهز في شكل سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة وذلك بهدف توسيع قاعدة المتعاملين معه، كما أنه من المخطط أن يقوم المركز بالانتقال إلى مقار إقامة المواطنين لينهي خدماتهم التى يطلبونها من المحليات فى أماكن تواجدهم فى وقت قياسي؛ وذلك تحقيقًا لسياسة الدولة فى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق السرعة في إنجاز خدمات المواطنين بأكثر الطرق سهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

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أضافت وزيرة التخطيط أن المركز التكنولوجي المتنقل يتضمن متوسط 50 خدمة من خدمات المحليات طبقًا للحي التابع له المركز، ويقوم المركز المتنقل بطباعة المخرجات دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز الوحدات والإدارات المحلية أو المركز التكنولوجي بالحى أو المدينة، مشيرة إلى أن المركز المتنقل مجهز بأحدث أجهزة نظم المعلومات المتصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأوضحت السعسد أن التجربة الأولى للمركز التكنولوجي المتنقل ستكون فى حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ومن المخطط أن يتم تعميم التجربة بباقي محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل كل خدمات السداد من إيجارات، وأقساط، وتجديد رخص المحلات، والإشغالات، والإعلانات، وتزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي بهدف متابعة العمل وتحقيق الشفافية.

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