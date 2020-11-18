ماكدونالدز تعتزم استثمار 2.5 مليار يوان في سوق القهوة بالصين

شينخوا _ أعلنت ماركة القهوة التجارية لمجموعة ماكدونالدز (ماك كافيه) عن خطة في شانغهاي لاستثمار 2.5 مليار يوان (حوالى 381.6 مليون دولار أمريكي) في سوق القهوة بالصين في السنوات الثلاث القادمة.

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وقال فيليس تشيونغ الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الصين، إن الاستثمار سيذهب إلى افتتاح مقاهي جديدة داخل مطاعم ماكدونالدز، وتحديث المعدات وتوفير التدريب المهني لمواجهة الطلب المتزايد على القهوة في البلاد.

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وتهدف ماك كافيه إلى تغطية جميع مطاعم ماكدونالدز في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن بحلول نهاية العام، قبل توسيع أعمالها في سبع مدن أخرى، بما في ذلك نانجينغ وهانغتشو وشيامن.

وبحلول عام 2023، تتوقع الشركة تشغيل أكثر من 4000 منفذ ماك كافيه في البر الرئيسي الصيني.

ودخلت ماكدونالدز سوق البر الرئيسي الصيني في عام 1990 وتدير حاليا أكثر من 3600 مطعم في جميع أنحاء البلاد، حيث تعد الصين الآن ثاني أكبر سوق لماكدونالدز في العالم.

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