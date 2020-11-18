طوكيو تستعد لرفع مستوى التحذير من العدوى بعد تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا

_ سجلت طوكيو ارتفاعا يوميا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 493 حالة يوم الأربعاء في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصمة اليابانية تستعد لرفع مستوى التحذير من العدوى إلى أعلى مستوى.

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وقالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية نقلا عن عدة مصادر لم تذكرها بالاسم إن إدارة المدينة تدرس مطالبة بعض الشركات بتقليص ساعات العمل مرة أخرى. وقالت إن القرار سيعلن يوم الخميس.

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وكانت طوكيو قد خفضت مستوى التحذير من العدوى إلى ثاني أعلى مستوى يوم 10 سبتمبر بعد تراجع الإصابات اليومية عن ذروتها بين 300 و400 حالة في الصيف الماضي.

ولكن منذ بداية هذا الشهر ارتفعت الإصابات اليومية لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 393 حالة الأسبوع الماضي. وأعلى عدد للإصابات اليومية حتى الآن هو 472 المسجل في الأول من أغسطس.

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