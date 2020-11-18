أرامكو تعود لسوق الدين بسندات قيمتها 8 مليارات دولار للمساهمة في تمويل توزيعات الأرباح

بلومبرج _ عادت أرامكو السعودية إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي ، حيث باعت سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار للمساعدة في تمويل أكبر توزيعات أرباح في العالم.

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أصدرت شركة النفط والغاز الحكومية الدين يوم الثلاثاء بعد أن تسبب تراجع أسعار الخام في انخفاض الأرباح بنسبة 45٪ في الربع الثالث.

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وقد أدى ذلك إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المساهمين التي وعدت بأن تصل إلى 75 مليار دولار هذا العام.

كانت صفقة أرامكو هي الأكبر من شركة في الأسواق الناشئة هذا العام ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. باعت الشركة شرائح تستحق خلال ثلاثة وخمسة و 10 و 30 و 50 سنة.

ووضع المستثمرون أكثر من 50 مليار دولار من الطلبات، وفقًا لأشخاص على دراية بالصفقة. وتراوحت الأسعار من 1.32٪ لأقصر الأوراق النقدية إلى 3.65٪ للجزء الخمسين عامًا.

وانخفض خام برنت القياسي بنسبة 35٪ تقريبًا هذا العام إلى حوالي 44 دولارًا للبرميل ، مع جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق التي تقوض الطلب على الطاقة.

على الرغم من ذلك ، فإن العوائد في العالم المتقدم منخفضة للغاية لدرجة أن المستثمرين سارعوا إلى شراء أصول الأسواق الناشئة ذات التصنيف العالي ، بما في ذلك أصول أرامكو ، أكبر شركة نفط في العالم.

وانخفض العائد على سندات الشركة البالغة 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2029 إلى 2.11٪ من 3.04٪ في بداية عام 2020. وهذا أعلى قليلاً فقط من معدلات السندات الحكومية المكافئة للحكومة السعودية.

كما ساعدت صفقة يوم الثلاثاء على الشعور بالتفاؤل بين المستثمرين بعد التقدم الذي أحرز هذا الشهر بشأن لقاحات فيروس كورونا.

وبينما يشعر بعض تجار السندات بالقلق من أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد ينظم شركات النفط والغاز بشكل أكبر ، فإن أرامكو تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج، وفقًا لتود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة.

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