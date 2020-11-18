التضخم في بريطانيا يخالف التوقعات ويرتفع 0.7% خلال أكتوبر

وكالات _ كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع بأكثر من المتوقع قليلا في أكتوبر بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء البلاد.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 0.7% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5% في سبتمبر.

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وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته تشير لزيادة التضخم 0.6%.

وعلى العكس من العام الماضي ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوير وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا والفاكهة.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين إلى العودة للتخزين مجددا بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في أكتوبر.

وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا بدأت في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري وتستمر لمدة شهر.

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