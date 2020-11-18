الذهب يتحرك في نطاق محدود وسط آمال اللقاح وزيادة إصابات كورونا

_ ارتفع الذهب الأربعاء 18 نوفمبر، متحركا داخل نطاق ضيق، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة واحتمالية المزيد من الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1880.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1878.3 دولار.

اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج

وتراجع الذهب بما يصل إلى 1.3% يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن أمام الاقتصاد “طريق طويل لقطعه” في سبيل التعافي، وإن البنك المركزي المصري يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أكتوبر.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم وتقلبات العملات، أكثر من 24% هذا العام، إذ استفاد بشكل أساسي من التحفيز العالمي الضخم.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 24.48 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2323.74 دولار. وصعد البلاتين 0.6% إلى 930.4 دولار.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج