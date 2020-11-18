راية القابضة: أمان حصلت على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع

رنا ممدوح _ أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن حصول شركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، وهي إحدى الشركات التابعة لها، على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع.

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وأفادت راية في بيان للبورصة اليوم، فهذه الشهادة سوف تساهم في زيادة الإقبال على عمليات الدفع الرقمية وذلك عن طريق إتاحة استخدام كافة أنواع الكروت البنكية بجميع أنواعها على ماكينات شركة أمان والمنتشرة لدى حوالي 90 ألف تاجر في كافة أنحاء الجمهورية.

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ويأتي ذلك في إطار حصول شركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية على رخصة ميسر للدفع من البنك المركزي المصري المصري في شهر يونيو من العام الجاري، وإلتزامها بإتباع كافة المعايير الخاصة بالأمن الرقمي للبطاقات، بما يعزز من حماية البيانات الخاصة للعملاء سواء المطبوعة على البطاقة، أول المخزنة على الرقاقة المغناطيسية للبطاقة، بالإضافة لضمان سريتها خلال التعامل مع التجار وغيرهم من مقدمي الخدمات المعنية ببطاقات الدفع.

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