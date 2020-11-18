مدينة نصر للإسكان توقع العقد النهائي لبيع حصتها في النصر للمرافق إلى مستثمر استراتيجي

رنا ممدوح _ وقعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، العقد النهائي الخاص ببيع شركة النصر للمرافق والتركيبات المملوكة لها بنسبة 98.37%، بقيمة حوالي 30 مليون جنيه إلى مستثمر استراتيجي.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الصفقة تتضمن حصة مدينة نصر للإسكان شاملا الرصيد الدائن المستحق للشركة لدى النصر للمرافق والتركيبات.

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وبحسب البيان، فسيتم اعتمادة من الجمعية العمومية للشركة المزمع انعقادها في ديسمبر القادم.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان، قد وافق في 24 أغسطس الماضي، على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات بقيمة 30 مليون جنيه.

ويشمل العرض شراء حصة مدينة نصر للإسكان في رأسمال النصر للمرافق والتي تشمل عدد 12.296 مليون سهم بنسبة 98.37%، وشراء رصيد الدائنة المستحقة لشركة مدينة نصر على شركة النصر للمرافق في 31 يوليو الماضي.

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