مؤشر البورصة يتراجع 0.17% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 11045، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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في حين صعد كلا من EGX70، EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.44%، و0.31% على الترتيب.

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وسجلت تداولات البورصة مبلغ 154.385 مليون جنيه على 129 شركة من خلال 4.184 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 56 شركة مقابل تراجع 38 في حين لم تتغير أسعار 35.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.866 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 21.481 مليون جنيه، مقابل 14.615 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب، وسجلوا صافي بقيمة 5.318 مليون جنيه، منها 3.931 مليون جنيه للمؤسسات، و1.386 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.548 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.707 مليون جنيه، مقابل 159.885 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.72%، ثم سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.70%.

في حين تصدر سهم المهندس للتأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.33%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.47%، ثم سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 2.95%.

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