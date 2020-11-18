بنك مصر يقلص حصته في رواد السياحة إلى 9.48%

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رنا ممدوح _ قلص بنك مصر- عضو مجلس الإدارة، حصته في رأسمال شركة رواد السياحة، من 13.43% إلى 9.48%.
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك قام ببيع عدد 684.924 ألف سهم من أسهم رواد السياحة، بقيمة إجمالية 9.591 مليون جنيه.
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وبلغ متوسط سعر البيع 14.0039 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر، أن شركة مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة رواد السياحة بنسبة 20%، تلاه سهم مصر القابضة للتأمين بنسبة 17.44%، ثم المساهم على محمود محجوب بنسبة 16.1%، وبنك مصر بنسبة 9.48%.
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