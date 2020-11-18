مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تواصل التراجع مع ضغط مخاوف كورونا على تفاؤل اللقاح

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_ انخفضت الأسهم الأوروبية الأربعاء 18 نوفمبر، إذ تقوض التفاؤل الذي ساد في الآونة الأخيرة على خلفية نتائج واعدة لتجارب اللقاح، وذلك في ظل مخاوف من مزيد من الضرر الاقتصادي وفرض إجراءات إغلاق جديدة بسبب عودة حالات الإصابة بالجائحة للزيادة.

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وواصل المؤشر Stoxx600 الأوروبي الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بنزوله 0.4% بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش.

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وكانت أسهم شركات العقارات والطاقة الأكثر نزولا، في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا.

هذا وربحت البورصة الألمانية 0.8% بعد أن قالت الشركة التي تديرها إنها ستستحوذ على حصة 80% في إنستتيوشنال شيرهولدر سيرفسيز بنحو 1.8 مليار دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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