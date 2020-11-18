الأسهم الأوروبية تواصل التراجع مع ضغط مخاوف كورونا على تفاؤل اللقاح

_ انخفضت الأسهم الأوروبية الأربعاء 18 نوفمبر، إذ تقوض التفاؤل الذي ساد في الآونة الأخيرة على خلفية نتائج واعدة لتجارب اللقاح، وذلك في ظل مخاوف من مزيد من الضرر الاقتصادي وفرض إجراءات إغلاق جديدة بسبب عودة حالات الإصابة بالجائحة للزيادة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وواصل المؤشر Stoxx600 الأوروبي الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بنزوله 0.4% بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج وكانت أسهم شركات العقارات والطاقة الأكثر نزولا، في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا. هذا وربحت البورصة الألمانية 0.8% بعد أن قالت الشركة التي تديرها إنها ستستحوذ على حصة 80% في إنستتيوشنال شيرهولدر سيرفسيز بنحو 1.8 مليار دولار. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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