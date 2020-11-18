الرقابة المالية تودع إفصاح زيادة رأسمال فوري المرخص والمصدر لفحصه

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فيأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج

وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر كتالي:-

1- زيادة رأسمال الشركة المصدر من 353.652 مليون جنيه إلى 453.652 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، وذلك بإصدار 200 مليون سهم مجاني تمول من الأرباح المرحلة لصالح قدامي المساهمين.

2- زيادة رأسمال الشركة المصدر من 453.652 مليون جنيه إلى 853.652 مليون جنيه تسدد نقدا لصالح قدامي المساهمين بزيادة قدرها 400 مليون جنيه وذلك بإصدار 800 مليون سهم نقدي واقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.

ونوهت فوري أنه سيتم سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر نقداً كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في اتخاذ إجراءات الزيادة، على أن لا يتم البدء في إجراءات الزيادة النقدية إلا بعد الانتهاء من إجراءات الزيادة المجانية.

وبحسب البيان، فجاري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج