أورا ديفلوبرز تعلن عن إطلاق مهرجانها الشتوي في Zed Park

أعلنت شركة أورا ديفلوبرز عن انطلاق مهرجان ZED الشتوي رسمياً في ZED Park في الشيخ زايد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر ويستمر حتى شهر فبراير، وسيتولى تنظيمه شركة عمرو منسي “آي إيفنتس”، المتخصصين في إدارة الفعاليات في مصر.

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وقبل بضعة أشهر، أعلنت شركة العقارات أورا ديفلوبرز عن إعادة افتتاح ZED Park بعد فترة طويلة من التحضير والتعقيم لضمان سلامة الزوار. بعد ذلك، يأتي مهرجان الشتاء في ZED كجزء من جهودها المستمرة لضمان العودة المميزة إلى برنامج الفعاليات والأنشطة في الحديقة.

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وقالت الشركة في بيان أن مهرجان الشتاء لهذا العام يقدم مجموعة واسعة من عوامل الجذب تتضمن Ferris wheel، وcarousel، و swing ride، إلى جانب ألعاب الكرنفال الأخرى، من أجل خلق أجواء ممتعة لجميع أفراد الأسرة. ويشمل جزء من البرنامج المثير لفعاليات الإطلاق عرض الألعاب النارية لأحمد عصام، وعرض سيرك لبنان، بالإضافة إلى حفل للنجم تامر حسني. وسيستمع الزوار أيضاً بالفعاليات الترفيهية المتجولة وعروض الفرق الموسيقية وعروض الموسيقيين المتجولين التي تقام عدة مرات على مدار اليوم.

بدوره، قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز مصر: “لدينا إيمان راسخ بأن مهرجان الشتاء لهذا العام سيمكننا من إثبات أن الفعاليات التي تقام في ZED Park هي الوجهة الترفيهية المفضلة للعائلات. وسيسهم وجود خبرات “أي إيفنتس” لإدارة الفعاليات، في نقل الحدث إلى مستوى جديد تماماً من الترفيه بالإضافة إلى الاحترافية، ونحن متحمسون حتى نكشف للجمهور ما نقدمه”.

ومن المقرر أن تكون ساعات العمل في مهرجان الشتاء من السبت إلى الأربعاء من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً، ويوم الخميس والجمعة من 2 ظهراً وحتى 12 صباحاً، وتبلغ أسعار تذاكر المهرجان 150 جنيه للكبار و100 جنيه للصغار خلال عطلة نهاية الأسبوع، و100 جنيه للكبار و50 جنيه للصغار خلال أيام الأسبوع، وتشمل أسعار التذاكر رصيداً للألعاب بالإضافة إلى دخول المتنزه كما يوجد أسعاراً خاصة للعائلات . وتطبق الشروط والأحكام.

ويأتي افتتاح مهرجان الشتاء تزامناً مع الأنشطة الأخرى التي تجري في الوجهة الترفيهية، مثل افتتاح منطقة الشواء التي تم إطلاقها في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من شهر نوفمبر في حديقة ZED. وشهد الحدث العديد من النجوم مع مراعاة ممارسات التباعد الاجتماعي، في جلسات غير رسمية ووليمة شواء، بحضور نجوم مثل يسرا وهنا شيحة وشيرين رضا وتامر حسني إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير، المهندس نجيب ساويرس وشخصيات بارزة أخرى.

فيما تم تعليق جميع الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في ZED Park، لضمان سلامة جميع المشاركين، فقد تم تطهير الحديقة بشكل كامل، ونشر مناطق تعقيم في جميع أقسامها إلى جانب الدعوة والتحفيز على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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