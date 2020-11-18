الليرة التركية تواصل التراجع وتسجل 7.73 مقابل الدولار

وكالات _ تراجعت الليرة التركية اليوم قبل يوم من قرار مهم للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، إذ ظلت عند مستويات بلغتها في الأسبوع الماضي بفعل توقعات برفع شديد للفائدة.

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وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 7.73 مقابل الدولار مقارنة مع 7.7150 في إغلاق أمس الثلاثاء.

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وفي وقت سابق انخفضت إلى 7.76 وظلت في نطاق 7.7-7.8 طيلة معظم الأسبوع الحالي بانخفاض 24 بالمئة منذ بداية العام.

وتركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي المصري الجديد ناجي إقبال الذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وكشف استطلاع لرويترز أن البنك من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة غدا الخميس من 10.25 بالمئة في الوقت الراهن.

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