مال وأعمال

أوراسكوم للتنمية: صفقة بيع حصتنا في شركة الإسكان التعاوني بمرحلة المفاوضات

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رناممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، أن صفقة بيع حصتها في أوراسكوم للإسكان التعاوني في مرحلة المفاوضات.

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وقالت الشركة في بيان رداً على استفسار البورصة على الخبر المتداول في إحدى المواقع الإخبارية، إنها سوف توافي البورصة بأي تطورات بخصوص هذا الأمر في حينه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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