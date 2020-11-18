أوراسكوم للتنمية: صفقة بيع حصتنا في شركة الإسكان التعاوني بمرحلة المفاوضات

رناممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، أن صفقة بيع حصتها في أوراسكوم للإسكان التعاوني في مرحلة المفاوضات. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت الشركة في بيان رداً على استفسار البورصة على الخبر المتداول في إحدى المواقع الإخبارية، إنها سوف توافي البورصة بأي تطورات بخصوص هذا الأمر في حينه. اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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