الشروق الحديثة للطباعة تحقق140.7 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بارتفاع 3.15 مرة

رنا ممدوح _ حققت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بمقدار 3.15 مرة، لتصل إلى 140.731 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 33.924 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وصعدت المبيعات فقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 3.6%، لتصل إلى 1.216.8 مليار جنيه، وذلك في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.174.829 مليار جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

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وأرجعت شركة الشروق الحديثة للطباعة نمو أرباحها المجمعة إلى انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة تصل إلى حوالي 6% عن فترة المقارنة، بالإضافة إلى الترشيد في استخدام التسهيلات الائتمانية والذي أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل بحوالي 20%.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 354.845 مليون جنيه، مقابل 271.168 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 8.92 جنيه، مقابل 3.52 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فحققت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 55.1%، لتصل إلى 94.395 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 60.849 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجعت شركة الشروق الحديثة للطباعة هذا النمو في انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة تصل إلى حوالي 5% عن فترة المقارنة، بالإضافة إلى أرباح رأسمالية ظهرت خلال الفترة بمبلغ 10.7 مليون جنيه

وصعدت المبيعات خلال نفس الفترة بنسبة 5.4%، لتصل إلى 591.483 مليون جنيه، مقابل 560.916 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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