مبيعات المؤسسات الأجنبية ترفع خسائر البورصة إلى 0.3% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصل مؤشر البورصة الرئيسي التراجع في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11030 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.3%

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.36%، ليتداول عند مستوى 63.39 جنيه.

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في حين صعد كلا من EGX70 , و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.4%، و0.19% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 944.417 مليون جنيه، على 179 شركة من خلال 26.035 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 82 شركة مقابل ارتفاع 72 في حين لم تتغير أسعار 25.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 78.886 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 79.662 مليون جنيه، مقابل 775.883 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 67.826 مليون جنيه، منها 40.394 مليون جنيه للمؤسسات، و27.431 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.060 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 21.603 مليون جنيه، مقابل 10.543 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.73%، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.72%.

في حين تصدر سهم جولدن تكس للأصواف قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.98%، تلاه سهم المهندس للتأمين بنسبة 7.49%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 7.32%.

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