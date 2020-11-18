سويڤل تعلن عن شراكة جديدة مع أكسا للتأمين على جميع رحلاتها في مصر

أعلنت شركة سويڤل للنقل التشاركي عن شراكتها الجديدة مع أكسا للتأمين مصر، وذلك للتأمين على جميع رحلات سويڤل، ويشمل التعاقد الخطوط الداخلية في القاهرة الكبرى والإسكندرية، بالإضافة إلى الرحلات بين المحافظات.

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ووفق بيان، يأتي هذا التعاقد في ضوء الجهود المستمرة لتوفير الأمان والحماية لعملاء سويڤل والسائقين لديها، حيث تسعى الشركة لتقديم خدمة جيدة بأسعار تنافسية، كما تضع في اعتبارها بشكل أساسي توفير كل سبل الأمان التي يمكن أن يحتاجها الركاب من لحظة بداية الرحلة حتى نهايتها، خاصة مع زيادة عدد الخطوط والباصات، وتنامي عدد الرحلات، والتوسع في التنقل بين المحافظات.

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وقال عمر سليم المدير العام لشركة سويڤل، أنه تم اختيار شركة “أكسا للتأمين مصر” للتعاون معها في هذا الشأن لكونها واحدة من الشركات التي تتمتع بخبرة كبيرة وسمعة طيبة في قطاع التأمين.

ولفت إلى أن التغطية التأمينية تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه، وتشمل الركاب والسائق، وتُستحق قيمتها بالكامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

وأضاف أن قيمة التعويض أو المشاركة تختلف في تلقي الرعاية الطبية حسب كل حالة، وتغطي الوثيقة الركاب والسائقين داخل مصر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدءًا من الصعود داخل الباص وانتهاءً بالنزول وذلك بدءًا من نوفمبر الجاري.

وقال أيمن قنديل رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، إن الشراكة مع شركة سويفل والتأمين على قاعدة عملائهم الواسعة، تهدف، إلى توفير الحماية اليومية خلال الرحلات في شتى أنحاء الجمهورية، وجاري السعى بخطى ثابتة نحو المساهمة أيضاً في زيادة معايير الأمان والسلامة على الطريق من خلال التأمين على الركاب والسائقين ضد المخاطر الغير متوقعة.

ومن جانبه صرح أحمد ناصف العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر، أنه منذ بدأت الشركة أعمالها في مصر، وهي تهدف لإتاحة جميع أنواع الحماية من خلال قنوات وسبل مبتكرة، وأنها تسعى لتكون الشريك التأميني الدائم للمصريين بتقديم الحماية التي يستحقونها بمعايير جديدة وبأسهل السبل.

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