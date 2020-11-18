الرقابة المالية: إيداع نموذج إفصاح زيادة رأسمال القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10% تمهيدا لفحصه

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الإفصاح الخاص بالشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% كتوزيعات أسهم مجانية من 256.110 مليون دولار إلى 281.721 مليون دولار، وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

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وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة موزعة على عدد 102.444 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 سنت للسهم الواحد.

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وتمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وبحسب بيان الهيئة، فجاري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.

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