مال وأعمال

القابضة بأبوظبي تستهدف الحصول على قرض بقيمة مليار دولار لدعم صفقة لويس دريفوس

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_ قالت ثلاثة مصادر إن الشركة القابضة المملوكة للحكومة في أبوظبي تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار لدعم استحواذها على حصة 45 بالمئة في شركة تجارة السلع لويس دريفوس.

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وقال اثنان من المصادر إن القابضة تجري محادثات مع مجموعة من البنوك من بينها بنوك في أبوظبي وبنوك أوروبية للحصول على قرض بما يصل إلى نحو مليار دولار لدعم الاستحواذ المقترح.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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