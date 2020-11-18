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_ قالت ثلاثة مصادر إن الشركة القابضة المملوكة للحكومة في أبوظبي تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار لدعم استحواذها على حصة 45 بالمئة في شركة تجارة السلع لويس دريفوس.
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وقال اثنان من المصادر إن القابضة تجري محادثات مع مجموعة من البنوك من بينها بنوك في أبوظبي وبنوك أوروبية للحصول على قرض بما يصل إلى نحو مليار دولار لدعم الاستحواذ المقترح.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القابضة بأبوظبي تستهدف الحصول على قرض بقيمة مليار دولار لدعم صفقة لويس دريفوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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