اتحاد الشركات: 5 شروط تبطل وثيقة تأمين النقل البري

أكد المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية، على بطلان ما يرد في وثيقة تأمين النقل البري من الشروط الآتية:

– الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

– الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

– كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط.

– شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

– كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

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جاء ذلك ردا على استفسار من لجنة التأمين البحري بضائع بشأن وجود تعارض بين المادة 750 من القانون المدني مع بعض شروط وثائق النقل البري.

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