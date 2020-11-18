مال وأعمال

البورصة تغير آلية احتساب سعر الإغلاق وتعدل قواعد الرعاة بسوق المشروعات الصغيرة

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أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من تطوير محددات سعر إغلاق الأسهم وإقرار العمل بطريقة الحساب الجديدة أعتبارا من غد الخميس 19 نوفمبر.

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كما قررت البورصة تعديل بعض قواعد الرعاة المعتمدين للشركات المتوسطة والصغيرة، وكذلك السماح لهذه الشركات بطلب الاستثناء من الراعي وفقا لاشتراطات محددة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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