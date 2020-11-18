أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من تطوير محددات سعر إغلاق الأسهم وإقرار العمل بطريقة الحساب الجديدة أعتبارا من غد الخميس 19 نوفمبر. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج كما قررت البورصة تعديل بعض قواعد الرعاة المعتمدين للشركات المتوسطة والصغيرة، وكذلك السماح لهذه الشركات بطلب الاستثناء من الراعي وفقا لاشتراطات محددة. قرار-رقم-917-لسنة-2020-بشأن-محددات-حساب-سعر-الاقفال قرار-رقم-916-لسنة-2020-بشأن-محددات-تداول-الأوراق-المالية-المدرجة-بالقائمة-د قرار-رقم-917-لسنة-2020-بشأن-محددات-حساب-سعر-الاقفال (1)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تغير آلية احتساب سعر الإغلاق وتعدل قواعد الرعاة بسوق المشروعات الصغيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.