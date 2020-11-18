اتحاد التأمين يوضح مدى تغطية أخطار الرفض الصحي للبضائع وأضرار تغير درجات الحرارة أثناء النقل

ردت اللجنة العامة للتأمين البحري بضائع في الاتحاد المصري لشركات التأمين على عدة استفسارات من شركاتها الأعضاء حول تغطية أخطار الرفض الصحي للبضائع والأضرار التي تلحق بالبضائع بسبب تغير درجات الحرارة.

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ونوهت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه قد وردها خلال العام الماضي استفسار حول إمكانية إضافة خطر الرفض الصحي على وثيقة التأمين البحري كتغطية إضافية، وإضافتها على وثيقة التأمين البري، وتغطية هذه الأخطار بوثيقة منفصلة وليس كتغطية إضافية على وثيقة تأمين النقل.

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وقالت اللجنة أنه بعد مناقشة الموضوع، فإن الرفض الصحي على إطلاقه ليس ضمن الأخطار التي تغطيها الوثيقة.

وأضافت أنه لا يمكن إصدار التغطية الخاصة بالرفض الصحي كوثيقة منفصلة، كما يتم إصدار التغطية الخاصة بالرفض الصحي كخطر إضافي مع شروط (أ) وبقسط إضافي.

وتابعت اللجنة أنه في حالة وصول البضاعة وبها تغير في حالتها بسبب الرحلة البحرية (بما في ذلك تغير درجات الحرارة) تعتبر مغطاة طبقاً لشروط (أ)، أما إذا لم يحدث أي تغير في حالتها وتم رفضها بمعرفة السلطات الحكومية فإن هذا الرفض (رفض السلطات) غير مغطى طبقاً لشروط (أ).

وأكدت اللجنة على عدم إمكانية تغطية الرفض الصحي بموجب وثيقة تأمين النقل البري حيث أنها وثيقة تأمين محددة الأخطار.

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