مال وأعمال

بروتوكول تعاون بين المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وجهاز تنمية التجارة الداخلية

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين “المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، و”جهاز تنمية التجارة الداخلية”، وذلك بمقر رئاسة الوزراء؛ بشأن تقديم الجهاز لمخططاته التنموية إلى “المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة” لاستصدار القرارات الجمهورية اللازمة بالتخصيص لصالح الجهاز.

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قام بالتوقيع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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ويأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون المشترك بين طرفيه، باعتبار “المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة”، هيئة حكومية تعنى بتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، واختيار أنسبها لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية، وباعتبار جهاز تنمية التجارة الداخلية، هيئة عامة حكومية تعنى بتحقيق الانطلاقة الاستثمارية للمناطق التجارية واللوجستية الداخلية، ووضع قواعد استثمارية طموحة.

واتفق الطرفان على أن يقوم الجهاز بتقديم مخططاته التنموية ومشروعاته المُخططة إلى المركز، والمقترحات اللازمة بالمساحات المطلوبة لاستصدار القرارات الجمهورية اللازمة بالتخصيص لصالحه، ويقوم المركز بمخاطبة كافة الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، لاستصدار قرار التخصيص بشأن المساحات المطلوبة للمشروعات المشار اليها لصالح الجهاز، كما تشكل لجنة مشتركة من الطرفين يتناوب على رئاستها مدير المركز، ورئيس الجهاز، على أن تجتمع مرة كل أسبوعين للنظر في موضوعات الدراسة المطلوبة، وتذليل كافة الصعاب والعوائق الخاصة بها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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