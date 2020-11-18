متوسط سعر بيع الدولار يسجل تراجعا طفيفا إلى 15.67 جنيه

شاهندة إبراهيم – واصل متوسط الدولار تراجعه أمام الجنيه، وانخفض بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليبلغ 15.5794 جنيه للشراء، و15.6794 جنيه للبيع، مقابل 15.5817 جنيه للشراء، و15.6817 جنيه للبيع أمس الثلاثاء، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

واستقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر وبلوم، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

كما حافظ الدولار على استقراره في بنكي التجاري الدولي و إتش إس بي سي، عند 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وكذلك ثبت الدولار الأمريكي في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج

فيما خفض بنوك عوده والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان الدولار بواقع قرشا واحدا، ليتراجع إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في مقابل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بالأمس.

كما خفض بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم، ليبلغ 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، بدلا من 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج