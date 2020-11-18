مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة أسفل 11000 نقطة وسط تداولات تخطت 1.5 مليار جنيه

رنا ممدوح – أغلقت مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.67%، وأغلق عند مستوى 10989 نقطة؛ بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي بنسبة 0.41%.

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في حين ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.19%، بينما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.16%.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.781.142 مليار جنيه، على 194 شركة من خلال 51.995 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل ارتفاع 74 في حين لم تتغير أسعار 25.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 112.308 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 114.457 مليون جنيه، مقابل 2.148 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 99.896 مليون جنيه، منها 95.592 مليون جنيه للمؤسسات، و4.304 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 12.412 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 23.245 مليون جنيه، مقابل 10.833 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

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واستحوذ المصريون على نسبة 80.96% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على13.24% والعرب على 5.79% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 25.26% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.73%.

وتصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.99%، تلاه سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.79%، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.72%.

في حين تصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.96%، تلاه سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 8.94%،ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.61%.

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