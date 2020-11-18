محمد الأمين يبيع كامل حصته في بورتو جروب لصالح ابنته مقابل 40.5 مليون جنيه

رنا ممدوح – باع محمد الأمين، مالك مجموعة قنوات سي بي سي، كامل حصته في مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب- البالغة 6.788% لصالح ابنته مروة محمد الأمين. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح المجموعة المرسل للبورصة اليوم، فقد باع الأمين 79.436 مليون سهم من أسهم بورتو جروب بقيمة إجمالية 40.512 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 0.51 جنيه للسهم الواحد، ولعبت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية دور منفذ الصفقة. اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج وبناء على ذلك فقد استحوذت مروة محمد الأمين على حصة بنسبة 6.788% من مجموعة بورتو جروب. الجدير بالذكر أن عبد السلام مسعود هو المساهم الرئيسي في هيكل ملكية مجموعة بورتو جروب بنسبة 41.02%، يليه مروة محمد الأمين بنسبة 6.788%، وشركة أسماك بنسبة 5.95%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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