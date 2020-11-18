دلة البركة القابضة تقلص حصتها في رأسمال الملتقى العربي للاستثمارات إلى 44.94%

رنا ممدوح – قلصت شركة دلة البركة القابضة حصتها في رأسمال الملتقي العربي للاستثمارات من 48.31% إلى 44.94%. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت دلة البركة القابضة 1.008 مليون سهم من أسهم الملتقي العربي للاستثمارات بمبلغ 20.855 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 20.6712 جنيه للسهم الواحد، ولعبت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية دور منفذ الصفقة. اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 37.86% لصالح شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة. الجدير بالذكر أن دلة البركة القابضة هي المساهم الرئيسي في هيكل ملكية شركة الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 44.94%، ثم بيت التوفيق للتنمية القابضة بنسبة 37.86%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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