مال وأعمال

دلة البركة القابضة تقلص حصتها في رأسمال الملتقى العربي للاستثمارات إلى 44.94%

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رنا ممدوح – قلصت شركة دلة البركة القابضة حصتها في رأسمال الملتقي العربي للاستثمارات من 48.31% إلى 44.94%.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت دلة البركة القابضة 1.008 مليون سهم من أسهم الملتقي العربي للاستثمارات بمبلغ 20.855 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 20.6712 جنيه للسهم الواحد، ولعبت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية دور منفذ الصفقة.

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وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 37.86% لصالح شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة.

الجدير بالذكر أن دلة البركة القابضة هي المساهم الرئيسي في هيكل ملكية شركة الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 44.94%، ثم بيت التوفيق للتنمية القابضة بنسبة 37.86%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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