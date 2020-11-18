عقود استرشادية للتأمين الجماعي المؤقت تشمل اللاعبين وأصحاب كروت المرتبات

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دوت الخليج – انتهت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية في اتحاد التأمين من إعداد نموذج عقد تأمين جماعي مؤقت استرشادي للسوق المصرية في “أبرز إنجازاتها” خلال العام الجاري.
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وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن نموذج عقد التأمين الجماعى المؤقت الااسترشادي للسوق المصرية علـى حيـاة عملاء أصحاب الأوعية الاادخارية (ذات العائد الدوري) يغطي حالات الوفاة والعجز الكامل المستديم التي قد تحدث لأي من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين (مدة شهادة الاستثمار).
وأضاف أنها انتهت أيضا من إعداد نموذج عقد تأمين جماعي مؤقت استرشادي على حياة عملاء كروت صرف المرتبات يغطي حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين وتلتزم ” شركة التأمين ” بدفع مبلغ تأمين يعادل قيمة مرتب شهر من آخر مرتب يتقاضاه المؤمن عليه والذي تم على أساسه حساب قسط التأمين الشهري وذلك فى حالة وفاته خلال مدة التأمين .
ويعد الحد الأقصى لمبلغ التأمين (مرتب شهر) فى هذا العقد هو 100 ألف جنيه.
وأكدت اللجنة أن هذا التأمين ليس له قيمة تصفية أو مبلغ مخفض ولا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء ” المؤمن عليه ” على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.
كما نوهت إلى دراسة أثر التصنيف الاائتمانى وشركات إعادة التأمين على عقود التأمين الجماعي، والذي يحدد قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة فضلاً عن دعمه لثقة مؤسسات إعادة التأمين العالمية فى تلك الشركات.
وأكدت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية في اتحاد التأمين أيضًا أن قبول الشركات للأخطار الجيدة والاالتزام بالضوابط التي يوصى بها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يؤدي إلى دعم شركات التأمين وزيادة كفاءتها وجدارتها الائتمانية .
وترى اللجنة إمكانية إصدار 3 أنواع من الوثائق إلكترونيا، وهي: وثائق التأمين المؤقت، والتأمين المؤقت مع رد الأقساط، وتأمين الادخار والحماية، ويكون مؤكد القيمة في حدود الااكتتاب الخاص بكل شركة إلكترونيا.
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وأكدت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية في اتحاد التأمين أن الإصدار الإلكتروني أصبح أداة جذب قوية لعملاء التأمين لما يتيحه من توفيرا للوقت والجهد علاوه على أن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت ضوابط معينة تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع.
وتطرقت اللجنة، في بيانها إلى أبرز إنجازات عام 2019، والتي تضمنت دراسة عقدي التأمين على حياة العاملين (متناهي الصغر) والتأمين على اللاعبين.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعاتها العام الماضي خلق قنوات تسويقية جديدة لزيادة عدد المؤمن عليهم بالتأمين على الحياة الجماعي، وأعدت دراسة بذلك اقترحت من خلالها التوسع بالوثائق الجماعية والتأمين متناهي الصغر لرفع معدلات نمو أقساط التأمين على الحياة الجماعي.
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