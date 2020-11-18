عقود استرشادية للتأمين الجماعي المؤقت تشمل اللاعبين وأصحاب كروت المرتبات

دوت الخليج – انتهت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية في اتحاد التأمين من إعداد نموذج عقد تأمين جماعي مؤقت استرشادي للسوق المصرية في “أبرز إنجازاتها” خلال العام الجاري.

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وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن نموذج عقد التأمين الجماعى المؤقت الااسترشادي للسوق المصرية علـى حيـاة عملاء أصحاب الأوعية الاادخارية (ذات العائد الدوري) يغطي حالات الوفاة والعجز الكامل المستديم التي قد تحدث لأي من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين (مدة شهادة الاستثمار).

وأضاف أنها انتهت أيضا من إعداد نموذج عقد تأمين جماعي مؤقت استرشادي على حياة عملاء كروت صرف المرتبات يغطي حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين وتلتزم ” شركة التأمين ” بدفع مبلغ تأمين يعادل قيمة مرتب شهر من آخر مرتب يتقاضاه المؤمن عليه والذي تم على أساسه حساب قسط التأمين الشهري وذلك فى حالة وفاته خلال مدة التأمين .

ويعد الحد الأقصى لمبلغ التأمين (مرتب شهر) فى هذا العقد هو 100 ألف جنيه.

وأكدت اللجنة أن هذا التأمين ليس له قيمة تصفية أو مبلغ مخفض ولا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء ” المؤمن عليه ” على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.

كما نوهت إلى دراسة أثر التصنيف الاائتمانى وشركات إعادة التأمين على عقود التأمين الجماعي، والذي يحدد قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة فضلاً عن دعمه لثقة مؤسسات إعادة التأمين العالمية فى تلك الشركات.

وأكدت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية في اتحاد التأمين أيضًا أن قبول الشركات للأخطار الجيدة والاالتزام بالضوابط التي يوصى بها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يؤدي إلى دعم شركات التأمين وزيادة كفاءتها وجدارتها الائتمانية .

وترى اللجنة إمكانية إصدار 3 أنواع من الوثائق إلكترونيا، وهي: وثائق التأمين المؤقت، والتأمين المؤقت مع رد الأقساط، وتأمين الادخار والحماية، ويكون مؤكد القيمة في حدود الااكتتاب الخاص بكل شركة إلكترونيا.

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وأكدت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية في اتحاد التأمين أن الإصدار الإلكتروني أصبح أداة جذب قوية لعملاء التأمين لما يتيحه من توفيرا للوقت والجهد علاوه على أن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت ضوابط معينة تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع.

وتطرقت اللجنة، في بيانها إلى أبرز إنجازات عام 2019، والتي تضمنت دراسة عقدي التأمين على حياة العاملين (متناهي الصغر) والتأمين على اللاعبين.

وتناولت اللجنة خلال اجتماعاتها العام الماضي خلق قنوات تسويقية جديدة لزيادة عدد المؤمن عليهم بالتأمين على الحياة الجماعي، وأعدت دراسة بذلك اقترحت من خلالها التوسع بالوثائق الجماعية والتأمين متناهي الصغر لرفع معدلات نمو أقساط التأمين على الحياة الجماعي.

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