غلق المنشآت السياحية المخالفة لتعليمات الوقاية من كورونا 3 أيام

دوت الخليج – أصدرت غرفة المنشآت السياحية، كتابا دوريًا يحمل رقم 57 لسنة 2020، بشأن التشديد على جميع السياحية للالتزام بالاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائية بشأن مواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت الغرفة بأن المنشآت المخالفة للاشتراطات والتعليمات ستتعرض للغلق 3 أيام، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد العناني، زير السياحة والآثار. اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج وشددت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية المعلنة وتطبيقها في كافة المنشآت السياحية، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وسمعة المقصد السياحي. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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