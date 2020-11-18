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دوت الخليج – قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المطاعم والمقاهي ستغلق الساعة 12 مساء في فصل الشتاء، وتمتد للواحدة صباحا في فصل الصيف ويمتد موعد الغلق للواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة للمطاعم والمقاهي والإجازات الرسمية”.
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وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة ” صدى البلد”، أن المحال التجارية ستغلق أبوابها الساعة 11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء، وسيمتد إلى 11 مساءً في يومي الخميس والجمعة”.
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وأشار إلى أن تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل، وفقا لما تم التوافق عليه من قبل.
ونوه إلى أن وزير التنمية المحلية سيصدر القرار خلال ساعات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لإغلاق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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