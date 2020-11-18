- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي طالب الوزرات والجهات المختلفة أن تأخذ في اعتبارها الزيادة التي نشهدها في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات المقرر أن تعلنه وزارة الصحة الليلة سيتجاوز 300 حالة جديدة، وهو ما يعد قفزة في الأرقام المسجلة في الأيام الماضية.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء قلقا من الموجة الثانية لفيروس كورونا، الأكثر شراسة من حيث سرعة الانتشار وحدة الإصابة.
اضغط لتحميل العدد السادس والسبعون من نشرة دوت الخليج
وتابع: رئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون والغرامات المقررة على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث باسم الحكومة: إصابات كورونا اليوم تقفز أعلى 300 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.