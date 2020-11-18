المتحدث باسم الحكومة: إصابات كورونا اليوم تقفز أعلى 300 حالة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي طالب الوزرات والجهات المختلفة أن تأخذ في اعتبارها الزيادة التي نشهدها في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات المقرر أن تعلنه وزارة الصحة الليلة سيتجاوز 300 حالة جديدة، وهو ما يعد قفزة في الأرقام المسجلة في الأيام الماضية.

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وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء قلقا من الموجة الثانية لفيروس كورونا، الأكثر شراسة من حيث سرعة الانتشار وحدة الإصابة.

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وتابع: رئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون والغرامات المقررة على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

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