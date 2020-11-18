بنك القاهرة يفتتح أول فروعه الرقمية بمول العرب

دوت الخليج – افتتح بنك القاهرة أول فروعه الرقمية بمول العرب بمدينة 6 أكتوبر. وأطلق البنك احتفالية خاصة بهذا الخطوة، التي ذكر أنها تأتي وفقا لأحدث النظم والمعايير التكنولوجية المطبقة عالميا، والتي تستهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لأول مرة لعملائه، ومنحهم الفرصة لإجراء جميع المعاملات البنكية في غضون دقائق معدودة دون الحاجة للاعتماد على موظفي خدمة عملاء بالشكل التقليدي.

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وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “ندرك جيداً أهمية التطور التكنولوجي، لذلك نحرص دوماً على مواكبته من خلال تقديم كل جديد لعملائنا مع التطوير المستمر لخدماتنا المصرفية بما يتواكب مع أحدث المستجدات التى يتم تطبيقها ليس على المستوى المحلى فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً”.

وأكد فايد أن بنك القاهرة يخطط لافتتاح ثاني فروعه الرقمية خلال العام الجديد 2021.

ومن جانبه، قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن افتتاح الفرع الرقمي للبنك انطلاقة جديدة لنموذج متميز يتمتع بمواصفات قياسية تمزج الأناقة بالتطور لتوفير الراحة والخصوصية التامة للعميل، مشيرا إلى أنه تم تزويد الفرع بأحدث وسائل الاتصال والفيديو التفاعلية، والتي تمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته البنكية عبر قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل، وهو ما يعزز سعي البنك لتفعيل منظومة الشمول المالي.

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وأضاف حجازي أن الفرع الرقمي يعمل على تقديم باقة متنوعة من الخدمات للعملاء أبرزها القيام بعمليات السحب والايداع، وإصدار واستبدال البطاقات البنكية المختلفة لحظيا، مع إمكانية تحديث البيانات والاشتراك في محفظة قاهرة كاش وشراء واسترداد الشهادات وفتح الحساب للعملاء سواء الجدد أو القائمين.

ولفت إلى أن الفرع الإلكتروني الجديد يعمل على تقديم خدماته للعملاء مدار 7 أيام في الأسبوع من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساءً.

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