مال وأعمال

نيويورك تعيد إغلاق المدارس بعد الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا

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وكالات – أعادة ولاية نيويورك الأمريكية إغلاق المدارس من جديد، اعتبارا من غد الخميس.

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وكانت مدارس الولاية قد فتحت أبوابها في أول سبتمبر، ولكن الزيادة الكبيرة في عدد إصابات كورونا ستغلقها من جديد.

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وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، فيما وزاد إجمالي الإصابات إلى 11 مليون حالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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