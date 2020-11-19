نيويورك تعيد إغلاق المدارس بعد الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا

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وكالات – أعادة ولاية نيويورك الأمريكية إغلاق المدارس من جديد، اعتبارا من غد الخميس.
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وكانت مدارس الولاية قد فتحت أبوابها في أول سبتمبر، ولكن الزيادة الكبيرة في عدد إصابات كورونا ستغلقها من جديد.
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وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، فيما وزاد إجمالي الإصابات إلى 11 مليون حالة.
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