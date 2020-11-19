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انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا

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سكاي نيوز عربية – سجلت فرنسا 28383 إصابة جديدة بكوفيد-19 انخفاضا من 45522 حالة أمس، وهو ما يقل أيضا عن الإصابات المسجلة يوم الأربعاء الماضي والتي بلغت نحو 36 ألفا مع استمرار تراجع الضغوط على المنظومة الصحية في البلاد.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الذين يرقدون بالمستشفيات بسبب الفيروس انخفض 328 ليصل إلى 32842 فيما تراجع عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات العناية الفائقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 79 ليصل إلى 4775.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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