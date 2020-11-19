وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 250 ألفا والإصابات أكثر من 11.4 مليون

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_ تجاوز عدد وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 250 ألفا الأربعاء، وفقا لإحصاء ، إذ تشهد الموجة الثالثة لفيروس كورونا زيادة جديدة في الإصابات وتضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية.
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وبلغ حالات الوفاة لمتوسط سبعة أيام 1176 حالة، أي أكثر من المتوسط اليومي للوفيات في الهند والبرازيل مجتمعين- وهما أكثر بلدين تضررا بعد الولايات المتحدة.
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وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11.4 مليون حالة تقريبا منذ بداية الجائحة، ولا تزال الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين حالة.
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