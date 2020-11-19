رئيس البورصة المصرية يكشف لحابي تفاصيل خطة هيكلة احتساب سعر إغلاق الأسهم

التنفيذ الكامل الربع الأول من 2021 بعد تعديل نظم التداول.. والتطبيق يجمع بين المتوسط المرجح المتحرك والمزاد

القرار المنظم لعمل الرعاة حدد الالتزامات بصورة قاطعة وعظم استفادة الشركات المتوسطة والصغيرة دون تكاليف إضافية

فصل مهمة إعداد البحوث عن التزامات الراعي وإلزامه بإيجاد الشركة المتخصصة وفقًا لشروط فنية للدراسات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية عن تفاصيل القرارات الجوهرية التي اتخذها أمس، بشأن إعادة هيكلة احتساب سعر إغلاق الأسهم، وتعديل بعض شروط الرعاة المعتمدين للشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة “د”، بما في ذلك شروط استثناء الشركات المتوسطة والصغيرة من التعاقد مع الرعاة.

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وقال فريد في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج إن قرار تعديل حساب الإغلاق تضمن زيادة قيمة الحد الأدنى لاحتساب أسعار الإغلاق إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه، ليتواكب مع معدلات التداول، وهو بمثابة الخطوة الأولى في طريق إعادة هيكلة أسلوب احتساب الإغلاق، والتي ستشمل في مراحلها القادمة المتوسط المرجح المتحرك والمزاد.

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ونص قرار رئيس البورصة المصرية أمس بشأن محددات حساب سعر الإغلاق، على أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإغلاق لا تقل عندما يعادل 0.5٪ من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر، بشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

كما نص القرار في مادته الثانية على حساب سعر الإغلاق وفقًا لستة محددات، هي: قيمة الشرط بما يساوي إجمالي قيمة التداول خلال آخر ثلاثة أشهر للسهم مقسومة على عدد أيام التداول، مع ضرب الناتج في 0.5٪ وبحد أدنى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أيهما أكبر، على أن يتم حساب هذا الشرط مرة كل ثلاثة أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدنى لا يتم حساب سعر إقفال جديد، أما إذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدنى يتم حساب سعر إقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات.

كما تضمنت المحددات استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول، وفي حالة قيد ورقة مالية جديدة تكون القيمة المحددة لسعر الإغلاق تساوي الحد الأدنى لقيمة الشرط.

وتوقع رئيس البورصة تطبيق كامل خطة إعادة الهيكلة خلال يناير أو فبراير المقبل، نظرًا لما ستحتاجه من تعديلات فنية على أنظمة التداول.

وأوضح أن التعديل المرتقب سيسمح بالجمع ما بين أسلوبي المتوسط المرجح المتحرك والمزاد، على أن يتم تحديد آلية الحساب على أساس المعدل الأكثر تعبيرًا عن التداول اليومي للورقة المالية.

وأضاف أن العملية ستبدأ بتحديد المتوسط المرجح المتحرك خلال آخر نصف ساعة في جلسة التداول اليومية، ثم عمل جلسة مزاد عقب انتهاء التداول الرسمي، وترك فترة زمنية تسمح لكل المتعاملين بالسوق لوضع عروض جديدة وفقًا لمبدأ المزايدة.

وقال: “سيتم تحديد سعر الإغلاق بناء على حجم النشاط في جلسة المزاد، أما في حالة ضعف المشاركة بما يحول دون تحديد سعر إغلاق معبر عن التداولات، سيتم حساب إغلاق الورقة المالية على أساس المتوسط المرجح المتحرك”.

وعلى صعيد القرارات الخاصة بدور الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثناء من التعاقد معها، أوضح رئيس البورصة أنها استهدفت توضيح جزء من مهام الرعاة بصورة أكبر فيما يتعلق بمسؤولي علاقات المستثمرين وأنشطتهم، وألزمت الرعاة بالتدريب والتنسيق وعقد اجتماعات ومؤتمرات دورية بحد أدنى ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستعظم من استفادة الشركات من دور الراعي دون تحميلها تكاليف إضافية، كما حددت التزامات كل طرف بصورة قاطعة واجبة التنفيذ.

وأضاف فريد أن القرار المنظم لعمل الرعاة فصل مهمة إعداد البحوث عن التزامات الراعي ولكن مع إلزامه بإيجاد شركة متخصصة في إعداد الدراسات والبحوث للشركة الصغيرة أو المتوسطة التي يرعاها، كما تم تحديد شروط فنية يجب توافرها في هذه الدراسات.

وتضمن قرار رئيس البورصة الخاص بمحددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة “د” استثناء الشركات من الالتزام بتعيين راعٍ رسمي طوال فترة القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا استوفت المعايير الكمية والنوعية الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهيئة، ويكون ذلك بناء على طلب الشركة وبعد دراسة حالتها من قبل اللجنة المختصة، مع التحقق من استيفائها الكامل للمهام الواجبة على الراعي.

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