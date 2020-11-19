مال وأعمال

الصين تعتزم خفض الرسوم الجمركية وزيادة واردات السلع والخدمات المتطورة

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شينخوا _ تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس، في افتتاح قمة “منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ” (آبيك) أن تكون الصين رائدة “الانفتاح” الاقتصادي العالمي، محذّراً من مخاطر الحمائية في عالم يعاني من تحديات متعدّدة أبرزها في الوقت الحالي جائحة كوفيد-19.

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وقال شي في خطاب عبر دائرة الفيديو إنّ “الانفتاح يمكّن أيّ دولة من المضي قدماً بينما العزلة تعيقها”، مضيفاً أنّه “لا يمكن لأيّ دولة أن تتطوّر بإبقاء أبوابها مغلقة”.

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وقال الرئيس الصيني،إن الصين ستواصل خفض رسومها الجمركية وستوسع واردات المنتجات والسلع المتطورة وتعهد في الوقت نفسه بدفع الإصلاحات ودعم نموذج نمو قائم على الابتكار.

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وأضاف “سنواصل خفض الرسوم الجمركية والتكاليف المؤسسية…وسنوسع واردات المنتجات والخدمات المتطورة من جميع الدول”.

وذكر شي أن الصين ستواصل النمو بجودة أعلى عبر نموذج تنميتها الذي يستند إلى الابتكار التكنولوجي.

وأشار إلى أن الصين ستبرم اتفاقات تجارة حرة مع المزيد من البلدان وستروج لمبادرة الحزام والطريق على نحو يتسم بجودة عالية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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