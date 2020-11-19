أرباح جازبروم نفت الروسية ترتفع 27% في الربع الثالث

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_ قالت جازبروم نفت، ذراع النفط لشركة الغاز الروسية جازبروم، يوم الخميس إن صافي الربح في الربع الثالث ارتفع 27 بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة إلى 28 مليار روبل (369 مليون دولار) بفضل تعافي أسعار النفط.
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كما قالت إن التدفقات النقدية الحرة بلغت 50.8 مليار روبل في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر، بينما ارتفعت الإيرادات 35 بالمئة على أساس فصلي إلى 536.7 مليار روبل.
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