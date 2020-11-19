محمد متولي: إن آي كابيتال تتوقع تنفيذ الاستحواذ على عربية أون لاين قبل نهاية العام

توقيع الاتفاقية مع بنك عودة اللبناني بمثابة تعاقد نهائي على إتمام الصفقة

إسناد جزء كبير من نشاط إن آي كابيتال في الأوراق المالية لذراع السمسرة

خطة للتوسع في نشاط إدارة الأصول وتأسيس صناديق جديدة

توقعات باستئناف نشاط طرح الشركات في البورصة نهاية الربع الأول من العام الجديد

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ توقع محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال -الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي- إتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية التابعة لبنك عودة اللبناني قبل نهاية العام الجاري، فور استيفاء الموافقات اللازمة واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة.

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وأكد متولي في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج أن توقيع الاتفاقية أمس مع بنك عودة اللبناني يعد بمثابة تعاقد نهائي على إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على كل البنود محل التفاوض فيما يتبقى الجانب الإجرائي للتنفيذ، موضحًا في الوقت نفسه أن القيمة الإجمالية للصفقة تندرج تحت البنود ذات الطابع السري في العقد والتي لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

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وكشف متولي عن استهداف شركته دفع شركة عربية أون لاين للتوسع في خدمات التداول لشريحة المتعاملين الأفراد التي تتميز بها الشركة حاليًا، عبر الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التكنولوجية، بما يوفر مستوى أحدث من الخدمات الإلكترونية خاصة أن 90٪ من عملاء الشركة حاليًا يتداولون إلكترونيًّا، وذلك بالتوازي مع تعظيم قاعدة عملاء الشركة من المؤسسات.

وأشار إلى أن شركة عربية أون لاين تحتل حاليًا المركز الرابع بين شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرية على مستوى تعاملات الأفراد منذ بداية العام، والمركز التاسع على مستوى تعاملات السوق ككل.

وقال متولي: “نستهدف دفع الشركة للصدارة ودخول قائمة أكبر 5 شركات سمسرة على مستوى مصر”.

ولفت إلى عدم وجود احتياج حاليًا لزيادة رأسمال شركة عربية أونلاين لتنفيذ عمليات التطوير المستهدفة والتي سيتم تغطية تكلفتها من خلال التدفقات المالية للشركة، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد إن آي كابيتال لضخ سيولة جديدة إذا تطلبت خطة التوسع ذلك.

وأكد أن شركة إن آي كابيتال تعتزم إسناد جزء كبير من نشاطها الحالي في الأوراق المالية لشركة عربية أون لاين، لافتًا إلى أن الأصول تحت إدارة شركته حاليًا تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المستهدف مضاعفتها إلى 3 مليارات جنيه قبل نهاية العام المقبل في إطار خطة للتوسع في نشاط إدارة الأصول وتأسيس صناديق جديدة، بما ينعكس إيجابيًّا على أداء ذراع السمسرة، إلى جانب إشراكها في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة الذي تشرف شركته على تنفيذه.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال استئناف نشاط طرح الشركات في البورصة نهاية الربع الأول من العام الجديد، مستبعدًا أن تشهد السوق خلال الفترة القليلة المقبلة طروحات جديدة سواء من الشركات الحكومية أو القطاع الخاص.

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